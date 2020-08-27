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В Минздраве Башкирии рассказали, кто может бесплатно сдать анализ на COVID-19

ОБЩЕСТВО

Минздрав Башкирии опубликовал данные о тех, кому анализ на коронавирус сделают бесплатно.

Право на обследование методом полимеразной цепной реакции (далее — ПЦР) за счет средств обязательного медицинского страхования имеют граждане, относящиеся к следующим категориям:

— лица с диагнозом «внебольничная пневмония»;

— пациенты, подготовленные на выписку из медицинских организаций, перепрофилированных в госпитальные базы для лечения новой коронавирусной инфекции, – двухкратно с промежутком не менее 1 суток;

— пациенты, поступившие в стационар в экстренном порядке – однократно.

В рамках оказания медицинской помощи в условиях амбулаторно-поликлинической службы, осуществляемой за счет средств обязательного медицинского страхования методом ПЦР:

— работники медицинских организаций, имеющие риск инфицирования при профессиональной деятельности при появлении симптомов, не исключающих COVID-19;

— пациенты с диагнозом ОРВИ легкого течения – в день обращения с первичным осмотром врача;

— пациенты перед плановой госпитализацией, на догоспитальном этапе (не ранее 7 календарных дней до госпитализации) – однократно;

— пациенты с установленным диагнозом COVID-19, находящиеся на амбулаторном лечении, — на 10 и 12 сутки от даты установления диагноза;

— законные представители детей в возрасте 0-4 лет перед плановой госпитализацией, на догоспитальном этапе (не ранее 7 календарных дней до госпитализации) — однократно;

— контактировавшие с больным COVID-19 лица, при появлении симптомов, не исключающих COVID-19, – в день обращения с первичным осмотром врача;

— застрахованные по ОМС граждане Российской Федерации, прибывшие на территорию Российской Федерации, с симптомами инфекционного заболевания (или при появлении симптомов в течение периода медицинского наблюдения);

— лица старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с респираторными симптомами;

— дети, находящиеся в организованных коллективах (открытого типа) при появлении симптомов респираторного заболевания, не исключающих COVID-19;

— лица, находящиеся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (интернаты, пансионаты для пожилых, специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты и другие учреждения) и персонал таких организаций — при появлении симптомов респираторного заболевания.

В рамках оказания медицинской помощи в условиях амбулаторно-поликлинической службы, осуществляемой за счет средств бюджета Республики Башкортостан методом ПЦР:

— пациенты перед плановой госпитализацией в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь при заболеваниях, не включенных в базовую часть Территориальной программы обязательного медицинского страхования (социально-значимые заболевания), на догоспитальном этапе (не ранее 7 календарных дней до госпитализации);

— контактировавшие с больным COVID-19 лица, в ходе медицинского наблюдения и при отсутствии клинических проявлений на 8-10 календарный день медицинского наблюдения со дня контакта с больным COVID-19;

— дети, направляемые в специализированные дома под опеку государственного учреждения;

— лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации, прибывшие на территорию Российской Федерации с наличием симптомов инфекционного заболевания (или при появлении симптомов в течение периода медицинского наблюдения);

— работники стационарных организаций социального обслуживания населения, при вахтовом методе работы до начала работы в организации с целью предупреждения заноса COVID-19;

— работников некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающие государственную услугу «Предоставление социального обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;

— работники медицинских организаций, имеющие риск инфицирования при профессиональной деятельности (персонал скорой (неотложной) медицинской помощи) 1 раз в неделю.

Анализ по методу ИФА сделают бесплатно:

— персоналу медицинских организаций (ранее перепрофилированных в госпитальные базы для лечения коронавирусной инфекции) перед началом работы по основному профилю (за исключением лиц, ранее переболевших и имеющих лабораторно подтвержденный диагноз COVID-19), далее в период работы (до особо распоряжения) – еженедельно;

— работникам медицинских организаций, имеющие риск инфицирования при профессиональной деятельности (лабораторные исследования проводятся 1 раз в неделю до появления иммуноглобулина G);

— персоналу стационарных организаций отдыха и оздоровления детей (летних лагерей) – не позднее, чем за 72 часа до начала работы.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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