«Приговоренные» к рубке уфимские липы пройдут дополнительную экспертизу

Уфимские липы с Советской площади, которые планируют вырубить пройдут дополнительную экспертизу.

При благоустройстве территории более 100 деревьев собираются срубить, ссылаясь на проект работ, а также возраст деревьев.

Жильцы близлежащих домов забили тревогу, подключились активисты и общественные деятели, вопрос широко осветился в СМИ.

В администрации Кировского района Уфы состоялась встреча по этому вопросу с представителями власти и неравнодушными гражданами. На встрече неожиданно выяснилось, что не только эти липы, но и липы на проспекте Октября в ближайшей перспективе, возможно, планируют вырубить якобы из-за их старости.

Тем временем активисты обратились в Институт развития городов Башкортостана , чтобы они помогли разрешить этот вопрос.

Институт пригласил независимого эксперта, который начал работу по оценке состояния деревьев на ул.Советской.

Чуть ранее жители домов на Советской так же нашли эксперта и администрация согласилась оплатить повторную экспертизу, предыдущие исследования не нашли одобрения у профессионалов отрасли.