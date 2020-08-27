В Башкирии заразившимся COVID-19 на работе медикам выделят путевки в санатории

В Башкирии медики, социальные работники, волонтеры и еще ряд других категорий граждан, инфицированные COVID-19 при исполнении служебных обязанностей, будут проходить реабилитацию в республиканских санаториях. Соответствующее постановление правительства подписал глава региона Радий Хабиров.

Как пояснили в республиканском Минтруде, в документе прописан порядок предоставления в этом году сертификатов на оздоровление в санаториях.

В нем также содержится перечень санаторно-курортных организаций, которые окажут эти услуги заразившимся коронавирусом на работе медикам и другим работникам.

Сертификаты на оздоровление в санаториях оплатят за счет средств республиканского бюджета.

Право на его получение имеют следующие категории граждан:

— работники медицинских организаций республики вне зависимости от формы собственности, оказывающие помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией;

— работники учреждений социального обслуживания, подведомственные Минтруду Башкирии, продолжающие работать по месту нахождения учреждения, находящегося в условиях действия карантина и (или) автономного режима работы (изоляции);

— специалисты по социальной работе, соцработники некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающие социальные услуги гражданам в период самоизоляции, участвующие в работе мобильных бригад по соблюдению режима самоизоляции;

— волонтеры, оказывающие помощь гражданам в период самоизоляции;

— работники территориальных органов Роспотребнадзора по Башкирии, Центра гигиены и эпидемиологии в РБ, работающие с биологическим материалом, участвующие в работе мобильных бригад по соблюдению режима самоизоляции;

— сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, осуществляющие выездную работу, патрулирование, работу в оцеплении, охрану организаций, перепрофилированных для оказания медицинской помощи больным COVID-19;

— сотрудники Главного управления МЧС России по Башкирии, работающие в составе мобильных бригад по соблюдению режима самоизоляции;

— работники государственных учреждений, подведомственных Минздраву Башкирии, с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних, продолжающие работать непосредственно по месту нахождения учреждения, находящегося в условиях действия карантина и (или) автономного режима работы (изоляции);

— работники государственных учреждений, подведомственных Минобрнауки Башкирии, с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних, работающие непосредственно по месту нахождения учреждения, находящегося в условиях действия карантина и (или) автономного режима работы (изоляции).

«Для получения сертификата необходимо обратиться с заявлением по установленной форме в зависимости от ведомственной подчиненности», — сообщили в пресс-службе регионального Минтруда и добавили, что получить более полную информацию можно на сайте ведомства﻿.