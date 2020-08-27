Радий Хабиров и Рустам Минниханов прогулялись по набережной озера Кабан в Казани

Фото: Олег Яровиков

































Фото: Олег Яровиков

Глава Башкортостана Радий Хабиров и президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетили набережную озера Кабан и ознакомились с ходом реконструкции одного из любимых мест отдыха казанцев. Экскурсию по набережной провела помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Она сообщила, что система озер Кабан – уникальный памятник природы и самая крупная по площади воды (193 га) озерная система в Татарстане. Благоустройство набережной ведётся в рамках программы развития общественных пространств Татарстана, пояснили в пресс-службе президента Татарстана.

В мае для горожан открылся участок по улице Марджани от памятника Шигабутдину Марджани до улицы Татарстан. На этой территории обустроена нижняя палуба у театра имени Камала, появился прокат лодок, развитая пешеходная зона, выделена велодорожка.

В этом году завершается вторая очередь реконструкции. Будет обустроено ещё несколько каскадов фитоочистных сооружений, многофункциональное здание школы гребных видов спорта, зона барбекю и спортивный пирс для функциональных тренировок.

Рустам Минниханов и Радий Хабиров прогулялись по благоустроенной набережной, осмотрели арт-объекты, пообщались с отдыхающими, среди которых были и туристы из Уфы, а также спустились к каскаду водных растений и деревянному пирсу.

Ранее в Казани главы двух регионов приняли участие в открытии памятника Мустаю Кариму.