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27.08.20: всего с COVID-19 - 7667, за сутки - 33 новых заражения, выписано - 6876 (+57 за сутки), общее количество умерших - 28
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В Башкирии выросло число тяжелобольных COVID-19

ОБЩЕСТВО

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Башкирии увеличилось за сутки на 33 человека и достигло 7 667, сообщили в региональном Минздраве.

Выписаны с выздоровлением с начала пандемии 6 859 человек, 39 из них — за минувшие сутки.

На сегодняшний день в больницах городов и районов республики находятся 72 инфицированных коронавирусом, 10 из них — в тяжелом состоянии.

Еще 708 человек, заболевших COVID-19 в легкой форме, лечатся амбулаторно.

«Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано, число умерших по-прежнему составляет 28 человек», — подчеркнули в Минздраве Башкирии.
Что касается больных внебольничной пневмонией, выявленных за последние сутки, то их число возросло до 82 человек. Выписаны с выздоровлением за это же время 113 пациентов.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус
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