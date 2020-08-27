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В Абзелиловском районе к решению вопросов экологии подключился Общественный совет

ОБЩЕСТВО

В Абзелиловском районе Башкирии местные жители выражают протест против планов по разработке месторождения меди у хутора Салават-совхоз. Работами занимается «Александринская горно-рудная компания» (дочка «Русской медной компании»). Местных жителей тревожит, что природе, и в частности источникам питьевой воды, будет причинен ущерб.

Глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков сообщает, что провел встречи с местными активистами на месте проведения геологических работ.

«Увидели, как выглядит местность, сняли множество вопросов, включая вопрос о якобы вырубке гектаров леса. Эта информация не подтвердилась: лес убран только на площадке бурения 20х20 метров. Геологи рассказали нам о процессах и технологиях извлечения керна для анализа в лабораториях. Работают на законных основаниях в рамках выданной лицензии», — говорит Ильдар Нафиков.

В селе Бурангулово на разговор с представителем компании РМК — вице-президентом компании Анной Шабаровой съехалось около 300 человек. Создан Общественный совет, в состав которого вошли 20 неравнодушных участников из числа жителей Абзелиловского района. По словам главы района, Общественному совету будет выделено помещение, специалисты администрации района будут оказывать консультационную поддержку. Также привлекут независимых специалистов со стороны.

«Самое главное, о чем мы договорились вместе на встрече. Все дальнейшие действия будем отрабатывать в правовом поле. Без эмоций. Грамотно и последовательно будем реализовывать планы в рамках деятельности Общественного совета. Будем работать в постоянном диалоге с компанией РМК и жителями», — пообещал Ильдар Нафиков.

ИА «Башинформ»
Теги: экология
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