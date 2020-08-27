Фото: Коммерсант Не стало легендарного экс-директора совхоза «Алексеевский» Евгения Майстренко Фото: Коммерсант

В Уфе на 72-м году ушел из жизни опытный хозяйственник, видный руководитель и общественный деятель, легендарный экс-директор совхоза «Алексеевский» Евгений Майстренко.

Евгений Николаевич Майстренко родился 23 января 1949 года в Уфе. В 1976 году окончил Башкирский сельскохозяйственный институт. Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1966 году токарем организации «Почтовый ящик -140», затем трудился токарем Уфимского агрегатно-конструкторского бюро. После службы в армии с 1971 по 1976 год работал токарем, методистом по спорту Уфимского молочно-овощного совхоза. В 1976-1990 годы – экономист, управляющий отделением, начальник цеха овощеводства открытого грунта совхоза «Уфимский». С 1990 года на протяжении четверти века – бессменный директор государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия совхоз «Алексеевский».

Во многом с именем Евгения Майстренко связан расцвет этого ведущего аграрного предприятия республики. В период его руководства производственные показатели выросли в разы. Были реализованы масштабные проекты по внедрению современных технологий, расширению ассортимента овощных культур. По инициативе Евгения Николаевича в совхозе получили развитие новые отрасли – молочное животноводство, возделывание овощей в открытом грунте, картофелеводство, выращивание томатов в теплицах нового поколения на подвесных желобах, производство комбикормов, муки и хлебобулочных изделий. Для реализации продукции тепличного комбината была создана сеть фирменных магазинов. Долгие годы совхоз «Алексеевский» был и остается примером грамотного менеджмента и визитной карточкой республиканского агропромышленного комплекса.

Евгений Майстренко активно участвовал в общественной жизни, трижды избирался депутатом Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан.

За многолетний добросовестный труд Майстренко награжден орденом Почета, ему присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Он также награжден орденами «За заслуги перед Республикой Башкортостан», Дружбы народов, Салавата Юлаева, Почетной грамотой Республики Башкортостан, Благодарственным письмом Президента Республики Башкортостан, золотой медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России».

Светлая память о Евгении Николаевиче Майстренко – замечательном человеке и талантливом руководителе – навсегда сохранится в наших сердцах.

Некролог подписали глава республики Радий Хабиров и другие официальные лица.