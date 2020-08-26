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Активисты ОНФ в Башкирии передали в школы 200 экобоксов для сбора батареек

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

Активисты ОНФ в Башкирии передали в школы 200 экобоксов для сбора батареек Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

Активисты Общероссийского народного фронта в Башкортостане передали около 200 экобоксов для сбора батареек в школы Уфы, Октябрьского и Белебеевского района. Сбор отработанных элементов питания осуществляется в рамках проекта «Экозабота», который запущен по инициативе Народного фронта и при поддержке Министерства просвещения России. Башкортостан стал пилотным регионом по реализации проекта. Первый экобокс установлен в школе №44 города Уфы в День эколога, 5 июня. Инициативу общественников поддержали и учителя, и школьники.

По мнению активистов ОНФ, такой подход поможет сформировать ответственное отношение к природе у подрастающего поколения и сделать систему обращения с опасными отходами более цивилизованной и прозрачной.

«Система сбора опасных отходов города Уфы всегда вызывала наше сомнение. Например, в цене батареек уже заложена цена утилизации, так называемый экосбор. Уфимцы же платят за это дважды. В первый раз, когда покупают элементы питания, а во второй – за установку и содержание экобоксов в своих дворах. Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание, – это непрозрачность движения ртутьсодержащих отходов. Люди должны быть уверены, что собранные батарейки утилизированы должным образом, а не захоронены в гараже или лесном массиве», – отметил модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Башкортостане Мурад Шафиков.
Он рассказал, что на днях инспекторы Уфимского территориального управления министерства экологии региона обнаружили свалку опасных отходов вблизи села Алексеевка Уфимского района.
«Это еще раз свидетельствует о том, что система сбора батареек и других опасных отходов должна быть прозрачной и обслуживанием экобоксов должны заниматься компании, имеющие соответствующие мощности. Природоохранная прокуратура в данный момент проводит комплексную проверку системы сбора опасных отходов города Уфы, а материалы по выявленной свалке переданы в Следственный комитет».

ИА «Башинформ»
Теги: ОНФ, экология, экобоксы
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