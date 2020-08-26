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В Уфе будут присваивать звание «Почетный работник ЖКХ»

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Уфе будут присваивать звание «Почетный работник ЖКХ» Фото: автор

Уфимский Горсовет принял положение о звании «Почётный работник жилищно-коммунального хозяйства Уфы». Это звание будет присваиваться работникам со стажем в отрасли не менее 20 лет за личные заслуги в освоении и внедрении рационализаторских методов организации и повышении механизации труда, обеспечении надёжной эксплуатации коммунальных объектов и оборудования, а также оказании качественных услуг населению. Независимо от стажа работы звание можно получить за мужество и высокое профессиональное мастерство, проявленные при спасении человеческих жизней и объектов ЖКХ в сложных аварийных ситуациях.

Лицу, удостоенному почетного звания, будут вручены удостоверение и нагрудный знак, а также разовое денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей.

Одной из главных проблем жилищно-коммунального хозяйства Уфы остается нехватка кадров, связанная с тяжелыми условиями труда и низкой зарплатой. Так, в 2019 году число работников, обслуживающих жилфонд уфимских ЖЭУ, составляло 47% от установленных штатов. Укомплектованность квалифицированными специалистами составила 55% (слесари-сантехники 53%, электромонтеры – 80%). Наиболее сложно обстоят дела с неквалифицированными работниками – укомплектованность дворниками не превышает 35%, а уборщиками мусоропроводов – 33%.

Сергей Николаев
Теги: ЖКХ, Уфа
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