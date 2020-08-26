Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю В Крыму нашлась 16-летняя школьница из Башкирии, пропавшая 5 дней назад Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю

Сегодня стало известно о завершении поисков 16-летней школьницы из Башкирии, пропавшей 21 августа из гостевого дома в городе Саки в Крыму. Девушка жива, ее здоровью ничего не угрожает, сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.

«Школьница из Башкирии, которую на протяжении нескольких дней искали сотрудники СК, МВД и волонтеры, найдена на территории полуострова. Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. Предварительно, в период ее отсутствия преступлений в отношении нее совершено не было», — цитирует ТАСС слова представителя ведомства.

Ранее сообщалось, что днем 21 августа 16-летняя девушка ушла из гостевого дома города Саки, где отдыхала вместе с бабушкой. По факту безвестного исчезновения школьницы местными следователями было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).