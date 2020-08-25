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Новый поворот в деле Куштау: свидетели рассказывают об избиении полицейских омоновцами

ОБЩЕСТВО

В деле защиты Куштау появились новые подробности.

На пресс-конференции, которую организовали защитники шихана Куштау 25 августа, они сообщили свое видение ситуации с избиениями полицейских и их травмированием.

На пресс-конференции стало известно о том, что возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти), которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Присутствовавшие на горе жители рассказали о провокациях со стороны ОМОНа в адрес полицейских, также они указали на то, что просили не трогать полицейских, при этом, с их слов, они видели, как омоновец применяет физическую силу к полицейскому.

Как сообщалось ранее, по итогам конфликта у подножия Куштау стало известно, в том числе, и о травмировании полицейских, как минимум двоим из них потребовалась госпитализация, причём у одного стража порядка диагностирована черепно-мозговая травма.

Напомним, в начале августа в Башкирии местные жители выступили против разработки шихана Куштау Башкирской содовой компанией. Люди препятствовали геолого-разведочным работам, организовали у подножия лагерь, который был разгромлен сотрудниками частного охранного предприятия.

На место конфликта выезжал глава Башкирии Радий Хабиров, который сумел снять напряжение и усадить защитников за стол переговоров. Встреча состоялась на прошлой неделе. Было решено придать Куштау статус особо-охраняемой природной территории, на этот счёт Хабиров уже направил письмо в федеральные органы власти и получил предварительное одобрение.

ИА «Башинформ»
Теги: куштау
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