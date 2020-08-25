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25 августа Вторник

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25.08.20: всего с COVID-19 - 7601, за сутки - 34 новых заражения, выписано - 6773 (+33 за сутки), общее количество умерших - 28
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В Башкирии зарегистрировано за сутки 34 случая COVID-19 и 81 - пневмонии

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии зарегистрировано за сутки 34 случая COVID-19 и 81 - пневмонии Фото: Олег Яровиков

По оперативной информации регионального Минздрава, в Башкирии насчитывается 7 601 подтвержденный случай коронавирусной инфекции, 34 из которых зарегистрированы за минувшие сутки. При этом больше всего заболевших за сутки пришлись на Уфу — 20 человек.

На сегодняшний день в больницах республики продолжают оставаться 65 инфицированных COVID-19, амбулаторно лечатся 735 человек. Выписаны за сутки 33 пациента. Всего с начала пандемии выписаны с выздоровлением 6 773 человека.

Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано, число умерших по-прежнему составляет 28 человек.

Что касается больных внебольничной пневмонией, выявленных за последние сутки, то их число возросло до 81 человека. Выписаны с выздоровлением за это же время 117 пациентов.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус
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