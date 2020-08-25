Фото: Олег Яровиков В Башкирии зарегистрировано за сутки 34 случая COVID-19 и 81 - пневмонии Фото: Олег Яровиков

По оперативной информации регионального Минздрава, в Башкирии насчитывается 7 601 подтвержденный случай коронавирусной инфекции, 34 из которых зарегистрированы за минувшие сутки. При этом больше всего заболевших за сутки пришлись на Уфу — 20 человек.

На сегодняшний день в больницах республики продолжают оставаться 65 инфицированных COVID-19, амбулаторно лечатся 735 человек. Выписаны за сутки 33 пациента. Всего с начала пандемии выписаны с выздоровлением 6 773 человека.

Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано, число умерших по-прежнему составляет 28 человек.

Что касается больных внебольничной пневмонией, выявленных за последние сутки, то их число возросло до 81 человека. Выписаны с выздоровлением за это же время 117 пациентов.