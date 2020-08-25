В Уфе в эту субботу стартует сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок
В Уфе в эту субботу стартует сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок Фото: ИА «Башинформ»
В Уфе 29 августа стартует сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок, сообщает администрация города.
Определены 12 традиционных площадок и 6 площадок для проведения постоянно действующих фермерских ярмарок. В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации при проведении ярмарок предъявляется ряд требований по недопущению распространения коронавирусной инфекции с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима.
Сезон сельхозярмарок выходного дня продлится до 27 декабря.