Фото: пресс-служба Госсобрания Башкирии Депутаты Госсобрания Башкирии проверяют готовность школ к защите детей от коронавируса Фото: пресс-служба Госсобрания Башкирии

Депутаты Госсобрания Башкортостана накануне нового учебного года инспектируют школы в городах и районах. Парламентарии работают как в составе межведомственных комиссий, так и самостоятельно – на территории избирательных округов.

«Новый учебный год наши школы проведут в особом формате. Учиться дети будут в условиях продолжающейся пандемии, и мы должны сделать все возможное, чтобы минимизировать вероятность распространения вируса среди детей и педагогов. Для этого в соответствии с рекомендациями Минобразования школы оснащаются бактерицидными облучателями, рециркуляторами воздуха, дозаторами с антисептическим средством для рук. Депутаты Государственного Собрания участвуют в проверках образовательных организаций и наблюдают их высокую готовность к приему детей. В сельских районах возникают отдельные вопросы по поводу технической готовности к дистанционному обучению, но основную их часть за лето удалось решить», — прокомментировал спикер парламента Константин Толкачев.

Помимо соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в этом году школы должны обеспечить всех учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием.

«Бесплатные горячие обеды будут получать почти 225 тысяч учащихся начальных классов, – сказал Константин Толкачев. – В связи с этим особое внимание уделяется состоянию пищеблоков. Такую проверку по специальной методике мы совместно с Госкомторговли республики проводили еще в прошлом году. Уже тогда мы видели практически полную готовность школ к организации горячего питания. Вопросы были по нескольким сельским школам, но они были взяты под особый контроль с выделением соответствующего финансирования. Полагаю, что проблем с обеспечением младших школьников горячими обедами в Башкортостане не будет».