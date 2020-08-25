В Госдуме считают, что начало учебного года лучше перенести на 1 октября
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов считает, что начало учебного года следует отложить до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, сообщает РИА Новости. Предложение направлено главе Минпросвещения Сергею Кравцову.
Парламентарий обосновывает свое предложение тем, что в России ежедневно выявляют порядка 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
«Лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания. Также у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года, что позволит не создать взрывной нагрузки на медицинскую инфраструктуру», — полагает депутат.Начало учебного года в стране запланировано на 1 сентября, но в работе школ предусмотрено много нововведений: обязательная термометрия, усиленная дезинфекция, кабинетная система обучения.
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