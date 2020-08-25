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В уфимских школах в первой четверти отвечать у доски ученикам будет запрещено

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В уфимских школах в первой четверти отвечать у доски ученикам будет запрещено Фото: ИА «Башинформ»

В уфимских школах в первой четверти отвечать у доски ученикам будет запрещено. Об этих и других новшествах нового учебного года в условиях пандемии по коронавирусной инфекции рассказала на оперативном совещании заместитель главы администрации столицы Алина Сулейманова.

По ее словам, в наступающем учебном году в школы пойдут 126 тысяч учащихся, в том числе 14 тысяч первоклассников.

Она отметила, что для разобщения учащихся и недопущения скопления детей и взрослых будут задействованы все входы в учебные учреждения, в том числе и запасные. Для удобства соблюдения дистанции в школах уже нанесены маркировочные линии. Внутри школ разработана навигация с предусмотрением схем маршрутов передвижения учеников по школе с нанесением цветной разметки.

﻿«Вводится кабинетная система, не допускающая переход из одного класса в другой. Исключение составляют уроки физкультуры, физики, химии, информатики, технологии. Расписание уроков школы составлено так, чтобы сократить контакты учеников разных классов и избежать их пересечения на переменах и в столовой. Разработаны графики плавающих перемен. Продолжительность урока составит 35 минут. Проведение общешкольных массовых мероприятий с участием обучающихся исключается», — напомнила она о санэпидправилах.
Кроме этого, в школьных кабинетах на период 1 четверти (или триместра) исключается работа обучающихся у доски. В классах нанесена поперечная разметка на расстоянии не менее 1,5 метра от места расположения стола учителя до первого ряда ученических мест. Таким образом, определена «зона у доски», из которой во время проведения учебных занятий учитель не должен выходить, а обучающиеся не должны ее пересекать.

Также Алина Сулейманова рассказала об организации приема детей в детские сады. С 1 сентября начнут функционировать в штатном режиме 229 муниципальных и 30 частных лицензированных детских садов. Дошкольные учреждения примут около 70 тысяч дошкольников.

﻿«Прием детей будет организован в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и методических рекомендаций Роспотребнадзора. Дежурные администраторы будут принимать, сопровождать детей в группы и проводить утренний фильтр с заполнением листов наблюдений. Сохранится масочный режим для сотрудников и родителей, — сообщила заммэра. — Прием детей каждой группы будет осуществляться через отдельные входы с использованием всех запасных выходов и с соблюдением социальной дистанции. В помещениях предусмотрены влажные и генеральные уборки, обеззараживание посуды, воздуха и контактных поверхностей с использованием дезинфицирующих средств. Во всех детских садах приобретены дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты для сотрудников, рециркуляторы воздуха, кварцевые лампы, пирометры. Пребывание детей в детском саду будет организовано без перекрестных встреч, как в помещениях, так и на территории сада. Образовательная деятельность будет осуществляться в групповых помещениях».
Ранее «Башинформ» сообщал, как в условиях пандемии коронавируса начнут работу с 1 сентября детские сады, школы, ссузы и вузы Башкортостана.

ИА «Башинформ»
Теги: образование
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