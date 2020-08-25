В Башкортостане появится парк культуры и отдыха «Карабалыкты»

В селе Ташбулатово Абзелиловского района появится парк культуры и отдыха «Карабалыкты». Строительство парка ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Свое имя парк получил по названию озера, находящегося рядом с селом. Напомним, на этом озере проходили съемки музыкального фильма «Етеган».

Строители подрядной организации «Строймонтаж» подготовили площадку, где разместится парк. Территория поделена на несколько зон. В основной зоне будут установлены скамейки, появятся урны и фонари. Рабочие завершили укладку бордюров, под землей прокладывается кабель для проведения освещения. Появится в парке и сцена.

Благоустраивается зона, в которой расположится детская площадка с безопасным резиновым покрытием, игровым, спортивным оборудованием. Еще одна зона с асфальтовой территорией определена для стоянки автомобилей. Вокруг парка будут посажены деревья. В настоящее время рабочие приступают к укладке брусчатки на пешеходных дорожках.

Парк разместился в самом центре села. Чтобы общественное пространство не облюбовали домашние птицы и скот, площадь со всех сторон будет окружена железной узорчатой решёткой, на входных группах будут установлены ворота.

Благоустроительные работы планируется завершить к концу августа.