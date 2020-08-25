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Жители Башкирии могут зарегистрироваться для участия в акции «Диктант Победы»

ОБЩЕСТВО

Жители Башкирии могут зарегистрироваться для участия в акции «Диктант Победы». В этом году он пройдет 3 сентября. Его включили в перечень основных мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы.

Масштабы акции по сравнению с прошлым годом увеличатся в разы. Организаторы планируют открыть не менее 7500 площадок для проведения «Диктанта Победы». Они появятся в каждом населенном пункте России, где живет больше пяти тысяч человек. Также места проведения акции будут организованы в символичном для юбилейного года числе стран — в 75 зарубежных государствах.

Организаторы рассчитывают, что без учета тех, кто решит пройти тест на знание истории Великой Отечественной войны онлайн, в акции примут участие более полумиллиона человек. Для сравнения — в 2019 году в общей сложности открыли 1373 площадки, их посетили 105 тысяч человек, еще 48 тысяч написали тест онлайн.

Изменится и сам формат теста — вместо 20 вопросов будет 25. Пять из них будут связаны с территориальной спецификой – федерального округа России или конкретной страны, где «Диктант Победы» проводится.

Региональный координатор партпроекта «Историческая память» в РБ Эдуард Саитбаталов сообщил, что в Башкортостане Диктант Победы организуют на 80 площадках.

«Восемь из них расположены в городах, 13 – в Уфе, а остальные – в муниципальных районах. Впервые местом написания станут Международный аэропорт «Уфа» и Республиканский музей Боевой Славы. Также диктант пройдет в вузах и школах республики», — добавил Эдуард Саитбаталов.

Подготовиться к диктанту можно будет при помощи онлайн-тестов на официальном сайте﻿ проекта диктантпобеды.рф.

Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. или в специальном приложении. Там же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы».

По согласованию с Минпросвещения высокие результаты участников акции будут засчитывать при поступлении в в вузы.

ИА «Башинформ»
Теги: Диктант Победы
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