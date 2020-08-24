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В Уфе презентовали защитные маски-визоры, оформленные в этно-стиле

ОБЩЕСТВО
Фото: Эльвира Ишмуратова

В Уфе презентовали защитные маски-визоры, оформленные в этно-стиле Фото: Эльвира Ишмуратова

В Уфе прошёл модный показ гаджетов — визоров, оформленных в этно-стиле. Мероприятие было организовано студией Stikhia Эльвиры Ишмуратовой.

Визоры в современных условиях широко используются в качестве одного из средств индивидуальной санитарной защиты. Уфимские дизайнеры украсили их этническими элементами «сулпылар» (косоплётки), которые входили в праздничные наряды тюркских народов.

«После сотрудничества с фотографами и дизайнерами из Беларуссии, Австрии, Израиля и Италии очень хотелось и в Уфе воплотить в жизнь яркую, смелую творческую идею. Как только ослабили режим самоизоляции, я затеяла арт-микс с известными и начинающими уфимскими дизайнерами. Опыт международного сотрудничества научил и вдохновил меня на новые идеи. Совсем недавно студия Stikhia организовала успешный фотопроект, который освещали федеральные fashion-порталы, а теперь мы продолжили движение вперёд, включив этновизоры в модный показ», — рассказала Эльвира Ишмуратова.

На показе презентовали новые коллекции уфимского бренда Damdam и дизайнера Альберта Байгазова So.mnoy.teplee в компании четвероногих друзей из питомника Arabel De Grand, а также провели показ дизайнерских украшений Елены Щербаковой Crazy access и визоров, выпущенных этнодизайнером-реконструктором Ильдаром Гатауллиным.

Эльвира Ишмуратова — основательница международного проекта Stikhia. Fashion-модель, победительница международных конкурсов красоты «Завидная Красавица», «Top Model Plus Russia» участница Недели высокой моды в Москве MoscowFashionWeek, EstetFashionWeek, BelarusFashionWeek в Минске, VolgaFashionWeek в Казани.

ИА «Башинформ»
Теги: мода, средства индивидуальной защиты
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