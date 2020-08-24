Армия – 2020: день первый: ОДК и УМПО подписали соглашение о сотрудничестве

24 августа в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Объединенной двигателестроительной корпорацией Госкорпорации Ростех и Уфимским государственным авиационным техническим университетом. Свои подписи под документом поставили генеральный директор АО «ОДК» А.В.Артюхов и врио ректора УГАТУ С.В.Новиков.

Сотрудничество направлено на расширение стратегического взаимодействия сторон в области научно-исследовательской, опытно-конструкторской деятельности и подготовки кадров. Стороны договорились о совместных исследованиях в следующих направлениях: авиационные двигатели, энергетические, интеллектуальные робототехнические и информационно-телекоммуникационные системы, системы управления, преобразователи энергии, а также в области новых материалов. УГАТУ и ОДК также планируют создать совместные инжиниринговые центры и лаборатории.

- В современных условиях ключевыми факторами, определяющими конкурентоспособность в авиационном двигателестроении и энергетике, являются первенство в исследованиях и разработках, высокий темп освоения новых знаний и создания инновационной продукции. Мне, как выпускнику УГАТУ и члену попечительского совета, хорошо известно о научных и образовательных возможностях университета. Поэтому мы рассчитываем, что научные компетенции УГАТУ положительно скажутся на уровне технического совершенства создаваемых в ОДК изделий, — прокомментировал событие А.В.Артюхов .

Главу ОДК поддержал руководитель вуза.