В Башкирии возобновили работу поезда здоровья. Медики будут работать в шести направлениях — в Уфимском, Дуванском, Стерлитамакском и Белорецком районах, а также в Нефтекамске и Октябрьском.

В акции принимают участие передвижные Центры здоровья и ФАПы, флюорографы и маммографы, диагностические центры РКБ им. Куватова и Республиканского кардиоцентра, модуль Республиканской стоматологической поликлиники.

«В составе бригад — терапевты, хирурги, акушеры-гинекологи, онкологи, кардиологи, офтальмологи, урологи, неврологи, стоматологи, эндокринологи, детские специалисты. Не перестаю утверждать, что медицина должна быть доступной каждому человеку, независимо от того, где он живет — в городе или в селе», — написал на своей странице в Facebook глава Башкирии Радий Хабиров.

График работы поездов по уфимскому маршруту – с 24 по 28 августа в Архангельском районе; дуванский маршрут – с 24 августа по 7 сентября в Салаватском районе; нефтекамский маршрут – с 24 по 27 августа в Бирском районе; октябрьский маршрут – с 24 по 28 августа в Буздякском районе; Стерлитамакский маршрут – с 24 по 28 августа в Аургазинском районе; Белорецкий маршрут – с 24 августа по 1 сентября в Белорецком районе.

Выездная бригада врачей Республиканской стоматологической поликлиники в августе работает на территории Кушнаренковского и Хайбуллинского районов.

В 2019 году за время работы акции «Поезд здоровья» в Башкортостане было обследовано 78 тысяч жителей республики. Выявлено 14 случаев туберкулеза, более 40 подтверждённых случаев онкозаболеваний, несколько тысяч человек поставлены на учет с диагнозом «сахарный диабет». 150 человек направили на лечение в Уфимском кардиоцентре, 300 жителям Башкортостана была рекомендована высокотехнологичная медицинская помощь в больницах Уфы.