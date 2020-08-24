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В Башкирии составлен календарь на новый учебный год

ОБЩЕСТВО

Журнал «Учитель Башкортостана» опубликовал календарь, составленный Министерством образования региона, на 2020-2021 учебный год для школ, организующих образовательный процесс в режиме 5-дневной учебной недели по учебным четвертям.

По календарю, в наступающем учебном году первоклассники будут получать знания 33 недели, ученики со второго по восьмой классы — 35 недель, с девятого по 11-й – 34 недели.

Осенние каникулы в школах, где учебный процесс выстроен по четвертям, начнутся 26 октября и продлятся восемь дней до 4 ноября.

Зимние стартуют 31 декабря и закончатся 13 января 2020 года.

Весенние каникулы рекомендовано провести с 29 марта по 4 апреля.

В итоге первоклассники отдохнут 137 дней, 2-8, 10 классы – 124 дня, а 9-11 классы – 130 дней (без учета ГИА).

Помимо этого, школьники и педагоги, как и все остальные жители Башкирии, отдохнут в государственные праздники: 11 октября – День Республики Башкортостан, 4 ноября – День народного единства, 1 -6 и 8-10 января – Новогодние каникулы, 7 января – Рождество Христово, 23 февраля – День защитника Отечества, 8 марта – Международный женский день, 1 мая – Праздник Весны и Труда, 9 мая – День Победы, 13 мая – Ураза-байрам, 12 июня – День России, 20 июля – Курбан-байрам.

ИА «Башинформ»
Теги: календарь учителя
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