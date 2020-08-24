Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии 92 тысячи льготников не получат в сентябре компенсацию за оплату ЖКУ Фото: ИА «Башинформ»

92 тысячи льготников Башкирии имеют задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг и не получат в сентябре ежемесячную денежную компенсацию, сообщила заместитель премьер-министра Правительства РБ Ленара Иванова.

По ее словам, 42 процента льготников имеют долг перед ресурсоснабжающими организациями по пять и более месяцев.

﻿«Несвоевременное внесение, внесение неполных или недостоверных сведений ресурсоснабжающими организациями в базу данных Портала информационного взаимодействия с поставщиками жилищно-коммунальных услуг повлечет за собой несвоевременное предоставление ЕДК гражданам», — сказала министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

Напомним, новый порядок расчета ежемесячной денежной компенсации за ЖКУ на территории республики действует с 1 июля этого года. 1 сентября более чем 600 тысячам жителям республики будут выплачены ЕДК в индивидуальных размерах исходя из фактически понесенных расходов на оплату ЖКУ.

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