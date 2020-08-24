Расих Хамитов назначен советником главы Башкортостана

Советником главы Республики Башкортостан по вопросам использования природных ресурсов и экологической безопасности на общественных началах назначен Расих Хамитов.

Справка. Хамитов Расих Агзамович родился 5 апреля 1951 года в д. Яратово Баймакского района.

Окончил Магнитогорский горно-металлургический институт имени Г.И. Носова, Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан. В 2007 году прошёл профессиональную переподготовку в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Трудовую деятельность начал в 1970 году буровым мастером Прибалтийской геофизической экспедиции треста «Союзгеофизика» Министерства геологии СССР (г. Советск Калининградской области).

В 1973 году – учитель физики и математики Тавлыкаевской средней школы Баймакского района.

В 1978–1982 годах – бригадир, начальник смены участка карьера, заместитель начальника участка карьера Михайловского горно-обогатительного комбината (г. Железногорск Курской области).

В 1982–1991 годах – горный мастер, начальник участка, главный инженер карьера, заместитель начальника – главный инженер горного цеха (карьера) Башкирского медно-серного комбината (г. Сибай).

В 1991 году – заместитель директора Тубинского рудника объединения «Уралзолото» (г. Баймак).

В 1991–1992 годах – заместитель председателя старательской артели «Туба» (г. Баймак).

В 1992–1993 годах – прораб, главный инженер производственно-строительной фирмы «Вант» (г. Сибай).

В 1993–1997 годах – начальник отдела по использованию месторождений твёрдых полезных ископаемых Государственного комитета Республики Башкортостан по геологии и использованию недр.

В 1997–1998 годах – председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по геологии и использованию недр.

В 1998–2003 годах – начальник Управления по геологии и использованию недр при Правительстве Республики Башкортостан.

В 2003–2004 годах – заместитель министра природных ресурсов – руководитель государственной геологической службы Республики Башкортостан.

В 2004–2007 годах – заместитель начальника, руководитель геологической службы Объединенного главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов России по Республике Башкортостан.

В 2007–2013 годах – начальник Управления по недропользованию по Республике Башкортостан Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Министерства природных ресурсов и экологии (Минприроды) России.

В 2014–2017 годах – председатель правления, президент Ассоциации – Некоммерческого партнёрства горно-геологических организаций Республики Башкортостан – Башнедра.

С 2017 года – президент Фонда развития горно-геологического наследия, образования и бизнеса «Башнедра»; член рабочей группы при Главе Республики Башкортостан по вопросам экологической безопасности и сохранению природного наследия; заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Республики Башкортостан по промышленности, предпринимательству, агропромышленному комплексу, бюджетной и налоговой политике, вопросам природных ресурсов и экологии.

Заслуженный металлург Республики Башкортостан.