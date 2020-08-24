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Радий Хабиров поручил Минземимущества Башкирии проверить отчуждение госпакета «БСК»

ПОЛИТИКА
Фото: productcenter.ru

Радий Хабиров поручил Минземимущества Башкирии проверить отчуждение госпакета «БСК» Фото: productcenter.ru

Радий Хабиров поручил Минземимущества Башкирии проверить сделки по отчуждению госпакета «Башкирской содовой компании». Это произошло на оперативном совещании в правительстве РБ 24 августа 2020 года.

«У нас серьёзные переживания вызывает ситуация с «БСК». В этих условиях я принял решение, что мы сами должны брать ответственность за судьбу этого предприятия. Потому что у нас полное непонимание с акционерами – физическими лицами. В условиях, когда той сырьевой базы, которую они считали, что она есть (Куштау) – её нет. У нас есть своё видение, как развиваться. Я дал поручение Наталье Юрьевне (Полянской, министру земельных и имущественных отношений РБ — прим. ред.) посмотреть Минзему судьбу и юридическую природу всех сделок, которые привели к тому, что государственный пакет был отчуждён, по сути, размыт, в ходе различных сделок. И посмотреть на предмет нанесения ущерба правительству республики, республиканскому бюджету. Мне нужны быстрые решения. Андрей Геннадьевич (Назаров, первый вице-премьер правительства РБ — прим. ред.), вы координируйте эту работу, в том числе с прокуратурой надо этим заниматься», — сказал глава Башкирии.

«В министерстве создана юридическая группа, проводится проверка. Объем информации очень большой, много документов предстоит изучить. Варианты решения проблемы мы представим в ближайшее время, вплоть до ухода в судебную плоскость или правоохранительные органы», — проинформировала глава Минземимущества Наталья Полянская.

ИА «Башинформ»
Теги: проверка, отчуждение, БСК
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