Радий Хабиров отчитал чиновников за внешний вид
Фото: ИА «Башинформ»
Радий Хабиров отчитал чиновников за внешний вид Фото: ИА «Башинформ»
Сегодня на оперативном совещании в Правительстве глава Башкирии Радий Хабиров высказался о внешнем виде чиновников. Он потребовал от них соблюдения строгого делового дресс-кода.
«Я никогда не сидел перед вами на ВКС — это главное деловое мероприятие недели, в футболке или в куртке. Вы свое поведение подкорректируйте, пожалуйста, — сказал он, обращаясь к главам муниципалитетов. — Я вам не школьный учитель, вы — взрослые люди. Будьте любезны приходить сюда на мероприятие, одевшись соответственно. Вся республика на нас смотрит. Обратите внимание на это».
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Радий Хабиров отчитал чиновников за внешний вид
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