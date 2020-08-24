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Радий Хабиров отчитал чиновников за внешний вид

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Радий Хабиров отчитал чиновников за внешний вид Фото: ИА «Башинформ»

Сегодня на оперативном совещании в Правительстве глава Башкирии Радий Хабиров высказался о внешнем виде чиновников. Он потребовал от них соблюдения строгого делового дресс-кода.

﻿«Я никогда не сидел перед вами на ВКС — это главное деловое мероприятие недели, в футболке или в куртке. Вы свое поведение подкорректируйте, пожалуйста, — сказал он, обращаясь к главам муниципалитетов. — Я вам не школьный учитель, вы — взрослые люди. Будьте любезны приходить сюда на мероприятие, одевшись соответственно. Вся республика на нас смотрит. Обратите внимание на это».

ИА «Башинформ»
Теги: дресс-код
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