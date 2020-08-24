В Башкирии количество зараженных COVID-19 выросло за сутки на 33 человека
В Башкирии количество зараженных COVID-19 выросло за сутки на 33 человека Фото: Олег Яровиков
В Башкирии количество зараженных COVID-19 выросло за сутки на 33 человека, сообщила министр здравоохранения РБ Ирина Кононова.
Таким образом, общее количество выявленных инфицированных в регионе на сегодняшний день равняется — 7 567.
По данным регионального Минздрава, на сегодняшний день, 24 августа, в стационарах проходят лечение 77 человек с подтвержденным COVID-19. Один пациент подключен к аппарату ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 722 человека с легкой формой заболевания.
По словам Ирины Кононовой, наблюдается положительная динамика выздоровления. 54% коечного фонда в регионе остается свободным.