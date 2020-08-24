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23.08.20: всего с COVID-19 - 7534, за сутки - 34 новых заражения, выздоровело - 8, общее количество умерших - 28
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В Башкирии количество зараженных COVID-19 выросло за сутки на 33 человека

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии количество зараженных COVID-19 выросло за сутки на 33 человека Фото: Олег Яровиков

В Башкирии количество зараженных COVID-19 выросло за сутки на 33 человека, сообщила министр здравоохранения РБ Ирина Кононова.

Таким образом, общее количество выявленных инфицированных в регионе на сегодняшний день равняется — 7 567.

﻿По данным регионального Минздрава, на сегодняшний день, 24 августа, в стационарах проходят лечение 77 человек с подтвержденным COVID-19. Один пациент подключен к аппарату ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 722 человека с легкой формой заболевания.

По словам Ирины Кононовой, наблюдается положительная динамика выздоровления. 54% коечного фонда в регионе остается свободным.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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