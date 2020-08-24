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В Башкирии примут закон, защищающий права детей при разводе родителей

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии примут закон, защищающий права детей при разводе родителей Фото: Валерий Шахов

В период осенней сессии депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан продолжат работу над проектом закона «О внесении изменения в статью 85 Семейного кодекса Республики Башкортостан», принятым в июне в первом чтении.

«Документом расширяется перечень исключительных обстоятельств, при которых на каждого из родителей в судебном порядке могут быть возложены дополнительные расходы на ребенка, – прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев. – Сегодня Семейным кодексом предусматривается возможность взыскания дополнительных средств в случае тяжелой болезни или увечья несовершеннолетнего или совершеннолетнего нетрудоспособного ребенка. Законопроектом предлагается дополнить этот перечень обстоятельством, когда у ребенка отсутствует пригодное для постоянного проживания жилье».

По мнению спикера республиканского парламента, закон призван защитить права детей при разводе родителей.

«К сожалению, бывает, что ребенок после развода остается с одним из родителей, как правило, с матерью, в условиях, мало подходящих для проживания, – сказал Константин Толкачев. – Второй родитель при этом не желает нести дальнейшую ответственность за судьбу ребенка. Такого не должно быть. Новый закон позволит взыскивать со второго родителя средства на улучшение жилищных условий ребенка».

ИА «Башинформ»
Теги: законы
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