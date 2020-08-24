Фото: Валерий Шахов В Башкирии примут закон, защищающий права детей при разводе родителей Фото: Валерий Шахов

В период осенней сессии депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан продолжат работу над проектом закона «О внесении изменения в статью 85 Семейного кодекса Республики Башкортостан», принятым в июне в первом чтении.

«Документом расширяется перечень исключительных обстоятельств, при которых на каждого из родителей в судебном порядке могут быть возложены дополнительные расходы на ребенка, – прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев. – Сегодня Семейным кодексом предусматривается возможность взыскания дополнительных средств в случае тяжелой болезни или увечья несовершеннолетнего или совершеннолетнего нетрудоспособного ребенка. Законопроектом предлагается дополнить этот перечень обстоятельством, когда у ребенка отсутствует пригодное для постоянного проживания жилье».

По мнению спикера республиканского парламента, закон призван защитить права детей при разводе родителей.

«К сожалению, бывает, что ребенок после развода остается с одним из родителей, как правило, с матерью, в условиях, мало подходящих для проживания, – сказал Константин Толкачев. – Второй родитель при этом не желает нести дальнейшую ответственность за судьбу ребенка. Такого не должно быть. Новый закон позволит взыскивать со второго родителя средства на улучшение жилищных условий ребенка».