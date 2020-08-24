Фото: Николай Масенков Запланированная на осень экоакция «Зеленая Башкирия» пройдет 19 сентября Фото: Николай Масенков

Запланированная на осень экологическая акция «Зеленая Башкирия» пройдет 19 сентября. В связи с этим главам муниципалитетов рекомендовано начать подготовку к мероприятию, определить общественные и дворовые территории под посадку крупномерных деревьев, преимущественно — тематических аллей, обеспечить достаточное количество инвентаря и посадочного материала и грунта, организовать привлечение специализированной техники, сообщается на сайте Минэкологии РБ.

В сентябре 2020 года во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия» примут участие 85 субъектов Российской Федерации. В рамках экоакции планируется высадить деревья в честь погибших в Великую Отечественную войну.