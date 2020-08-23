В столице башкирского Зауралья появится свой Сибайский Арбат. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил мэр города Рустем Афзалов.

В качестве пешеходной зоны предстает территория проспекта Горняков от площади до курантов. По словам мэра, в День юбилея города жители и гости Сибая уже смогли воспользоваться городским пространством для пеших прогулок и интересного досуга.

«Часть проспекта Горняков от площади до курантов горожане уже начали называть между собой «Сибайский Арбат». А почему бы и нет? Прекрасное место для выставок, уличных фестивалей, мастер-классов, пространство для общения и творчества, — отметил глава города. — В День города каждый, кто побывал здесь, получил огромное удовольствие. Самая искренняя и глубокая благодарность тем, кто подарил столько позитива – участникам и организаторам выставок изделий местных мастеров и национальных костюмов, конкурсов «Башкирские паласы» и «ART-прорыв», фестиваля войлока. Пусть красота, которую вы создаете, возвращается в вашу жизнь, приносит радость и вдохновение!»

Рустем Афзалов также рассказал о конкурсе «ART-прорыв», который состоялся в первый раз. В ходе конкурса были созданы 33 арт-объекта, которые в дальнейшем украсят город.