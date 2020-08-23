Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии общее число инфицированных коронавирусом превысило 7,5 тысяч человек Фото: ИА «Башинформ»

По последним данным, в Башкирии число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции достигло 7 534.

За последние сутки число больных COVID-19 увеличилось на 34 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в регионах России с начала пандемии зарегистрировано 956 749 инфицированных COVID-19. Из них 4 852 больных выявлены за последние сутки.

Выздоровели с начала пандемии 770 639 человек, 3 162 из которых — за сутки. Умерли — 16 383 инфицированных. 73 из них пришлись на последние сутки.