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23.08.20: всего с COVID-19 - 7534, за сутки - 34 новых заражения, общее количество умерших - 28
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В Башкирии общее число инфицированных коронавирусом превысило 7,5 тысяч человек

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии общее число инфицированных коронавирусом превысило 7,5 тысяч человек Фото: ИА «Башинформ»

По последним данным, в Башкирии число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции достигло 7 534.

За последние сутки число больных COVID-19 увеличилось на 34 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в регионах России с начала пандемии зарегистрировано 956 749 инфицированных COVID-19. Из них 4 852 больных выявлены за последние сутки.

Выздоровели с начала пандемии 770 639 человек, 3 162 из которых — за сутки. Умерли — 16 383 инфицированных. 73 из них пришлись на последние сутки.

ИА «Башинформ»
Теги: статистика
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