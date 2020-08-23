Нацпроект «Здравоохранение»: в больнице Баймака внедрили систему бережливого производства
Нацпроект «Здравоохранение»: в больнице Баймака внедрили систему бережливого производства Фото: пресс-служба Минздрава РБ
В центральной больнице Баймакского района реализован проект «Новая модель медицинской организации, оказывающая первичную медико-санитарную помощь» с применением технологий «бережливого» производства. Он осуществлен в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Для повышения доступности и качества оказания медицинской помощи населению были оптимизированы следующие процессы:
— удобная навигация в поликлинических отделениях;
— работа администратора в холле поликлиники, создано отдельное картохранилище, разграничены функции регистраторов;
— в целях снижения времени ожидания в очереди при получении медицинской услуги разделены потоки пациентов;
— работа доврачебных кабинетов в поликлинике, кабинетов оказания неотложной помощи;
— сокращение времени ожидания при госпитализации в дневной стационар;
— сокращение времени получения справок и направлений в детской поликлинике;
— организация проведения деятельности отделений профилактики при проведении диспансеризации.
Реализован Единый день диспансеризации (среда) и диспансеризация выходного дня (суббота).