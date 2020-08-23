Нацпроект «Здравоохранение»: в больнице Баймака внедрили систему бережливого производства

— сокращение времени получения справок и направлений в детской поликлинике;

— сокращение времени ожидания при госпитализации в дневной стационар;

— в целях снижения времени ожидания в очереди при получении медицинской услуги разделены потоки пациентов;

Для повышения доступности и качества оказания медицинской помощи населению были оптимизированы следующие процессы:

В центральной больнице Баймакского района реализован проект «Новая модель медицинской организации, оказывающая первичную медико-санитарную помощь» с применением технологий «бережливого» производства. Он осуществлен в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

ИА «Башинформ»

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