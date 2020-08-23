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Нацпроект «Здравоохранение»: в больнице Баймака внедрили систему бережливого производства

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Минздрава РБ

Нацпроект «Здравоохранение»: в больнице Баймака внедрили систему бережливого производства Фото: пресс-служба Минздрава РБ

В центральной больнице Баймакского района реализован проект «Новая модель медицинской организации, оказывающая первичную медико-санитарную помощь» с применением технологий «бережливого» производства. Он осуществлен в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Для повышения доступности и качества оказания медицинской помощи населению были оптимизированы следующие процессы:

— удобная навигация в поликлинических отделениях;

— работа администратора в холле поликлиники, создано отдельное картохранилище, разграничены функции регистраторов;

— в целях снижения времени ожидания в очереди при получении медицинской услуги разделены потоки пациентов;

— работа доврачебных кабинетов в поликлинике, кабинетов оказания неотложной помощи;

— сокращение времени ожидания при госпитализации в дневной стационар;

— сокращение времени получения справок и направлений в детской поликлинике;

— организация проведения деятельности отделений профилактики при проведении диспансеризации.

Реализован Единый день диспансеризации (среда) и диспансеризация выходного дня (суббота).

ИА «Башинформ»
Теги: здравоохранение
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