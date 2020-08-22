В Уфе устроили мэппинг-шоу в честь Дня российского флага

Фото: Валерий Шахов



Фото: Валерий Шахов

В Уфе отпраздновали День Государственного флага Российской Федерации видеоинсталляцией на улице Ленина. Видео с флагом, колышущимся на ветру, проецировалось на здание ГКЗ «Башкортостан».

Видеомэппинг используется прежде всего в рекламе (проекция на высотные здания) и в авангардном искусстве.