В Уфе устроили мэппинг-шоу в честь Дня российского флага
Фото: Валерий Шахов
Фото: Валерий Шахов
В Уфе отпраздновали День Государственного флага Российской Федерации видеоинсталляцией на улице Ленина. Видео с флагом, колышущимся на ветру, проецировалось на здание ГКЗ «Башкортостан».
Видеомэппинг используется прежде всего в рекламе (проекция на высотные здания) и в авангардном искусстве.
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