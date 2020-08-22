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В Уфе устроили мэппинг-шоу в честь Дня российского флага

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Фото: Валерий Шахов

В Уфе отпраздновали День Государственного флага Российской Федерации видеоинсталляцией на улице Ленина. Видео с флагом, колышущимся на ветру, проецировалось на здание ГКЗ «Башкортостан».

Видеомэппинг используется прежде всего в рекламе (проекция на высотные здания) и в авангардном искусстве.

ИА «Башинформ»
Теги: флаг, мэппинг, проекция
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