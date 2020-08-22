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Волонтеры раздали уфимцам более 2000 ленточек российского триколора

ОБЩЕСТВО

Уфимские волонтеры присоединились к акции «Триколор» и раздавали сегодня на улицах ленточки в цветах российского флага, рассказывая при этом о значении государственного символа.

Основными площадками акции, приуроченной к празднованию Дня Государственного флага России, стали лайфстайл-центр «Башкирия», остановка «Спортивная» и Гостиный двор.

Всего волонтеры раздали уфимцам и гостям башкирской столицы более 2 тысяч ленточек.

«Флаг нашей страны несет в себе большой смысл. Особенно важно, чтобы этот общенациональный символ знали с самых малых лет. Рада, что могу внести свой вклад в это дело», — заявила волонтер Юлия Рибенчук.
Параллельно с акцией «Триколор» волонтеры и активисты Лиги молодежной политики организовали велопробег с российскими флагами от набережной Белой до Монумента Дружбы.

Поддержал акцию на этой площадке знаменитый российский силач Эльбрус Нигматуллин, а также команда клуба скандинавской ходьбы.

После велопробега активисты Лиги молодежной политики провели на набережной викторину, посвященную Дню российского флага.

Галина Бахшиева
Теги: флаг, акция, волонтеры
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