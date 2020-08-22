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22 и 23 августа проведут дезинфекционную обработку уфимских школ

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

22 и 23 августа проведут дезинфекционную обработку уфимских школ Фото: Валерий Шахов

Сегодня и завтра в Уфе проведут дезинфекционную обработку около 30 школ и прилегающих к ним территорий, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

«Работы проводятся в рамках комплексных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции», — пояснили в администрации Уфы.

Обработка школ и школьных территорий начнется 22 августа в 21.00 и продолжится до 6 утра 23 августа.

«В составе трех бригад будет работать спецтехника с аэрозольными установками. Всего планируется обработать 26 школ, гимназий и лицеев Орджоникидзевского района Уфы», — добавили в мэрии.
Во время дезинфекционной обработки жильцам близлежащих домов на первых и вторых этажах рекомендуется не открывать окна во избежание проникновения посторонних запахов.

В свою очередь, водителям следует заранее планировать маршруты своего движения.

Обработка школ и прилегающих территорий будет вестись дезинфицирующим средством «Этоксамин». Оно сертифицировано, лицензировано и не представляет никакой опасности для населения.

Работы будет выполнять предприятие, имеющее допуск и соответствующую лицензию на проведение дезинфекции.

Ознакомиться со списком школ, подлежащих обработке, можно здесь.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус, школы
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