За сутки COVID-19 в Башкирии заболели 31 человек, пневмонией - 76

По последним данным регионального Минздрава, в Башкирии насчитывается 7 500 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки число больных COVID-19 увеличилось на 31 человек.

«Новых случаев смерти от COVID-19 в регионе не зарегистрировано, число умерших по-прежнему составляет 28 человек. На сегодняшний день в стационарах находятся 74 человека, шесть из которых — в тяжелом состоянии, — сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии. — Амбулаторно лечатся от коронавируса 673 человека. Выписаны за сутки 41 человек. Всего выписано с начала пандемии 6 725 человек».

Что касается внебольничной пневмонии, то сутки в Башкирии выявлено 76 таких больных. И, наоборот, выписаны из больниц за это же время 125 пациентов.