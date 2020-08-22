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Где и какие мероприятия проходят сегодня в Башкирии в честь Дня российского флага

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Где и какие мероприятия проходят сегодня в Башкирии в честь Дня российского флага Фото: Олег Яровиков

Во всех городах и районах Башкирии сегодня масштабно отмечается День Государственного флага Российской Федерации.

К примеру в Уфе, на здании Государственного концертного зала «Башкортостан» в 21.30 начнется мэппинг-шоу с российским триколором.

В Бакалах проекцию триколора можно будет увидеть на здании Дворца культуры.

Сегодня, на специально организованных площадках можно будет посетить тематические фотовыставки, посвященные истории российского флага, узнать о его значении и размещении в самых необычных местах республики.

Среди таких временных фотовыставок «История российского флага», находящаяся в Салавате, на ул. Первомайская, 18; фотозона «Триколор моей страны» возле уфимского фонтана «Танцующие журавли» и выставка под открытым небом «Мы все под флагом России» на площади перед центральной городской детской библиотекой имени Шагита Худайбердина.

Сегодня же волонтеры раздают на улицах ленточки триколор, чтобы напомнить людям о празднике. Раздача ленточек проводится в рамках акции «Триколор».

В числе таких мест в Уфе — ул. Р. Зорге, 41, остановки общественного транспорта «Спортивная», «Центр торговли и развлечений «Мир», «Башкирия».

В Мечетлинском районе в формате онлайн-флешмоба проводится акция, приуроченная ко Дню Государственного флага России. Здесь же пройдет флешмоб «Тематическая аватарка».

Кроме того, сейчас в республике продолжается акция #Оставайся донором, в рамках которой в нефтекамской станции переливания крови, на ул. Парковой, 31, сегодня вручают ленты-триколоры и значки с указанием группы крови.

В Белорецком районе этим утром состоялся флешмоб с водружением российских флагов на границе Европы и Азии. Активисты ОНФ установили флаги вдоль автомобильной дороги.

На набережной реки Белой в Уфе можно увидеть концерт Национального симфонического оркестра, приуроченного ко Дню российского флага, посмотреть короткометражные фильмы башкирской киностудии имени Абдразакова.

Возле фонтана «Танцующие журавли» в Уфе состоится концерт «Флаг моего государства».

В уфимском парке Якутова сейчас проходит концерт «Наша интернациональная Победа».

На Советской площади в селе Раевский пройдет концерт «Горжусь тобой, Россия».

Активисты Красноусольского организовали утром автопробег с российским триколором по главным улицам села.

В Белебее перед кинотеатром «Мир кино» в 13 часов состоится флешмоб «Три цвета России».

В 16 часов на уфимской набережной Белой музыканты Национального симфонического оркестра исполнят симфонию Бетховена.

В поселке Алкино Чишминского района, на территории военной части юнармейцы подняли российский флаг, провели «Парламентский урок». В свою очередь, для них организована экскурсия по военной части.

Остается только добавить, что во всех муниципалитетах Башкирии в формате «Дня единых действий» сегодня проводится онлайн-акция «Российский флаг».

Акция представляет собой размещение постов со стихами о флаге, разъяснениями значений цветов на нем и пояснениями о правилах использования государственной символики.

Галина Бахшиева
Теги: День Государственного флага
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