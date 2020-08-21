В Уфе директорам 38 республиканских школ вручили ключи от автобусов

Фото: Олег Яровиков









Фото: Олег Яровиков

В Уфе состоялось торжественное вручение директорам 38 республиканских школ ключей от автобусов ГАЗель-Next. В церемонии приняли участие глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и первый вице-премьер правительства Андрей Назаров.

«Еще 38 новеньких школьных автобусов уедут в Зианчуринский, Стерлибашевский, Караидельский и другие районы Башкортостана. Продолжаем обновлять автопарк школ», — написал на своей странице в соцсетях Радий Хабиров.

Новый транспорт заменит устаревший, который не соответствовал требованиям безопасности. Благодаря новой технике комфортно добираться до школ смогут более 1000 учеников. Кроме того, у них появится возможность принимать участие в спортивных соревнованиях, научных олимпиадах и самых интересных событиях региона.

Автобусы оборудованы аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и оснащены тахографами (устройство для контроля режимов труда и отдыха водителя).

Глава Башкортостана поздравил жителей с пополнением автобусного парка, отметив, что новая техника – это прежде всего вклад в улучшение ситуации на дорогах республики.

– Одна из важнейших задач сельского образования – безопасный проезд детей к школам. У нас довольно большой парк автобусов, но в этом году мы смогли его серьёзно модернизировать. Все школьные автобусы в Башкортостане теперь будут моложе 10 лет, – подчеркнул Радий Хабиров. – Мы продолжим закупку новой техники, чтобы во всех отношениях улучшить учебный процесс на селе.

Справка.

В 2020 году на программу обновления школьных автобусов из республиканского бюджета направили более 106 млн рублей. Министерство образования РБ приобрело на эти средства 44 школьных автобуса «ГАЗель Некст». Для перевозки учеников региону необходима ещё 91 машина. Осенью 2020 года дополнительно планируется закупка школьных автобусов за счёт средств федерального бюджета.