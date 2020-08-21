Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.77 ↑

EUR 87.42 ↓

21 августа Пятница

Уфа   °

Молния
21.08.20: всего с COVID-19 - 7469, за сутки - 34 новых заражений, выздоровело 6684, количество умерших - 28
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе директорам 38 республиканских школ вручили ключи от автобусов

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

В Уфе состоялось торжественное вручение директорам 38 республиканских школ ключей от автобусов ГАЗель-Next. В церемонии приняли участие глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и первый вице-премьер правительства Андрей Назаров.

«Еще 38 новеньких школьных автобусов уедут в Зианчуринский, Стерлибашевский, Караидельский и другие районы Башкортостана. Продолжаем обновлять автопарк школ», — написал на своей странице в соцсетях Радий Хабиров.

Новый транспорт заменит устаревший, который не соответствовал требованиям безопасности. Благодаря новой технике комфортно добираться до школ смогут более 1000 учеников. Кроме того, у них появится возможность принимать участие в спортивных соревнованиях, научных олимпиадах и самых интересных событиях региона.

Автобусы оборудованы аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и оснащены тахографами (устройство для контроля режимов труда и отдыха водителя).

Глава Башкортостана поздравил жителей с пополнением автобусного парка, отметив, что новая техника – это прежде всего вклад в улучшение ситуации на дорогах республики.

– Одна из важнейших задач сельского образования – безопасный проезд детей к школам. У нас довольно большой парк автобусов, но в этом году мы смогли его серьёзно модернизировать. Все школьные автобусы в Башкортостане теперь будут моложе 10 лет, – подчеркнул Радий Хабиров. – Мы продолжим закупку новой техники, чтобы во всех отношениях улучшить учебный процесс на селе.
Справка. В 2020 году на программу обновления школьных автобусов из республиканского бюджета направили более 106 млн рублей. Министерство образования РБ приобрело на эти средства 44 школьных автобуса «ГАЗель Некст». Для перевозки учеников региону необходима ещё 91 машина. Осенью 2020 года дополнительно планируется закупка школьных автобусов за счёт средств федерального бюджета.

ИА «Башинформ»
Теги: автобусы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Жителя Башкирии осудили за смертельное избиение матери троих детей
Салаватский межрайонный суд Башкирии вынес приговор в отношении Вадима Латыпова. В пресс-службе суда напомнили, что резонансному делу был посвящен эфир
Как будут работать детские сады Башкирии в условиях пандемии по коронавирусу?
Как будут работать детские сады Башкирии в условиях пандемии по коронавирусной инфекции, обсудили сегодня на республиканском августовском совещании по об
Глава Башкирии отчитался о своих доходах в 2019 году
Глава Башкирии Радий Хабиров за 2019 год задекларировал заработную плату в размере более 7 млн рублей. Согласно прошлой документации, это больше его же з
Жительница Башкирии погибла, перегоняя корову через проезжую часть
Трагический случай произошел 19 августа в Кигинском районе Башкирии. Вечером на 69 км автодороги Малояз - Верхние Киги - Ункурда недалеко от деревни Леуз
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть