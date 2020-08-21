Фото: МИД РФ Мария Захарова: российские медики в Кыргызстане осмотрели более 4 тысяч пациентов Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Спутник Кыргызстан» рассказала о работе российских медиков в Кыргызстане. По словам Захаровой, в июле из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в КР российское правительство приняло решение оказать гуманитарную помощь Киргизии.

«23 июля спецсамолетом МЧС России в Бишкек из Москвы и Уфы прибыли 49 врачей для работы в медучреждениях Киргизии. Работа российских гражданских и военных медиков позволила существенно стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в Киргизии. Как результат кривая заболеваемости опустилась с 1020 новых заболеваний в сутки 23 июля до 272 случаев в начале августа. Благодаря российским специалистам были скорректированы протоколы лечения и организовано обучение киргизских медработников правилам эпидемиологического режима», — сказала Захарова.

Российские врачи побывали в 31 медучреждении по всей Киргизии, осмотрели более 4 тысяч пациентов и выписали из стационаров более 1200 человек.

Мария Захарова добавила, что после окончания работы российского медицинского десанта президент Сооронбай Жээнбеков принял руководителей группы гражданских и военных медиков, заместителя министра здравоохранения Республики Башкортостан Евгения Кустова и руководителя санитарно-эпидемиологического подразделения Минобороны России Стаценко. Глава Киргизии от имени всего народа республики выразил признательность российским врачам и лично президенту страны за оказание действенной поддержки в столь сложный период.