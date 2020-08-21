Фото: скриншот видео Радий Хабиров встретился с защитниками Куштау Фото: скриншот видео

В администрации главы Башкирии состоялась встреча Радия Хабирова с активистами, защитниками шихана Куштау.

На ней также присутствовали члены СПЧ и журналисты.

Во вступительном слове руководитель республики дал поручение сформировать анонсировавшееся ранее Координационное совещание, куда должны войти представители БСК, Правительства Башкирии и активистов, и в течение двух недель найти компромисс по Куштау.

В случае, если компромисс не будет найден до 4 сентября, глава Башкирии сказал, что его администрацией уже подготовлены документы на придание Куштау статуса особо охраняемой природной территории.

Напомним, что в минувшее воскресенье глава республики прибыл на шихан Куштау, где разгорался конфликт между «БСК» и группой активистов, противящихся промышленной разработке горы. Руководителю региона удалось договориться прекратить столкновения и покинуть гору всем сторонам. Радий Хабиров пообещал, что на гору никто не зайдет, пока не будет какого-либо компромиссного решения. Первая встреча с экоактивистами и членами СПЧ прошла вечером понедельника.