Фото: Олег Яровиков В Башкирии подтверждена еще одна смерть от коронавируса Фото: Олег Яровиков

В Башкирии подтвердили еще одну смерть от новой коронавирусной инфекции. Общее количество умерших с начала пандемии достигло 28 человек.

По данным на 12 часов 21 августа, зарегистрировано 7 469 случаев заражения COVID-19.

За сутки заразились 34 человека. Выздоровели 6 684 человека, 28 – за последние сутки.

На лечении остаются 757 человек: 80 – в стационарах, 677 переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении.