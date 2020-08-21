Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии офлайн будут учиться только студенты первых и выпускных курсов Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии с 1 сентября офлайн будут учиться только студенты первых и выпускных курсов колледжей, а также первокурсники бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений.

Студенты остальных курсов будут находиться на дистанционном обучении до 1 ноября, сообщил на августовском педсовете глава Башкирии Радий Хабиров.

﻿

﻿«Мы долго обсуждали как поступить с учебой в ссузах и вузах. Главный критерий, который нас пугал — это общежития. Весной у нас были вспышки коронавируса в трех общежитиях. Молодежь она бывает порой беспечна. Поэтому мы приняли такое решение», — отметил он.