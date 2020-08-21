Победитель конкурса в сфере сельского и экотуризма Башкирии получит 100 тысяч рублей

В Башкирии стартовал конкурс проектов на выявление лучших предпринимателей в сфере сельского и экологического туризма, сообщили в Госкомитете РБ по предпринимательству.

Он направлен на поддержку и продвижение лучших идей, связанных с развитием внутреннего и въездного сельского и экологического туризма республики.

Целевая аудитория конкурса — ремесленники, носители народного художественного промысла, фермеры.

Как подчеркивают организаторы, такой конкурс позволит выявить, консолидировать и обеспечить поддержкой предпринимателей, занятых в сфере сельского и экотуризма. Кроме того, поможет сформировать экономическую устойчивость их предпринимательской деятельности.

Заявки на участие в конкурсе в виде видео-презентаций принимаются до 31 августа, которые необходимо отправить на электронную почту [email protected]

Предприниматели в такой видео-презентации должны описать свои проекты и перспективы их развития.

Конкурсная комиссия отберет из них лучшие проекты, которые будут участвовать во втором этапе конкурса.

На втором этапе предприниматели-авторы этих проекты пройдут обучение в сфере проектной деятельности, получат полную информацию по грантодателям и существующим видам грантовых поддержек, а также научатся оформлять свои проекты под грантовые конкурсы.

Среди отобранных проектов в финале выберут самый лучший проект, автор которого получит 100 тысяч рублей на его развитие.

Проект-победитель в сфере сельского и экотуризма будет определен конкурсной комиссией до 15 октября.

Организатором конкурса выступает Центр народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экотуризма Агентства Башкирии по предпринимательству.