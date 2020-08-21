Фото: Олег Яровиков Глава Башкирии отчитался о своих доходах в 2019 году Фото: Олег Яровиков

Глава Башкирии Радий Хабиров за 2019 году задекларировал заработную плату в размере более 7 млн рублей. Согласно прошлой документации, это больше его же заработка в 2018 году на три миллиона рублей и меньше на три миллиона, чем доход его пресс-секретаря Дианы Ихсановой.

В собственности у руководителя региона находится дом 82,5 квадратных метра, земельный участок 913 «квадратов» и гараж. В пользовании имеется квартира 79,9 кв.м и дача 557,5 кв.м.

Супруга главы республики Каринэ Хабирова задекларировала за 2019 год доход в 905 тысяч рублей. В собственность у жены Радия Хабирова оформлены две квартиры 52,4 и 140, 8 кв.м.