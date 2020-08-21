Уфа в 2021 году примет финал чемпионата WorldSkills Russia

Более полутора тысяч человек со всех регионов страны приедут в Уфу на финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» в 2021 году. А через два года соревнования примет Великий Новгород.

По словам замминистра просвещения России Дмитрия Глушко, с помощью WorldSkills Russia в стране растет престиж рабочих профессий.

«Движение «Молодые профессионалы» за последние годы стало системообразующим драйвером для развития среднего профессионального образования в стране. Внедряя мировые стандарты качества, передовые образовательные программы, обеспечивая тесное взаимодействие учащихся с наставниками и мастерами производственного дела и вовлекая их в соревнования, мы видим, как на практике растет престиж рабочих профессий. Уверен, что финал национального чемпионата вновь откроет и подарит стране новые таланты», — сказал Глушко.

Генеральный директор союза «Молодые профессионалы» Роберт Уразов высказал уверенность в том, что Башкирия справится на 100%.

«Это очень ответственная и непростая задача. Организация мероприятия подобного уровня – показатель высокого потенциала региона. Мы уверены, что Республика Башкортостан и Новгородская область справятся на 100 процентов. Мы сотрудничаем с ними по многим направлениям. Они на высоком уровне проводят чемпионаты по профессиональному мастерству, зарекомендовали себя как регионы с передовыми подходами к модернизации профобразования и внедрению лучших практик по подготовке кадров по мировым стандартам», − прокомментировал он.

Башкортостан – участник всех направлений и проектов Ворлдскиллс Россия. Региональная сборная ежегодно получает медали в национальном финале по профессиональному мастерству. Четыре представителя от Башкирии в разные годы попадали в основной состав сборной WorldSkills Russia и представляли честь страны на международных соревнованиях. Экспертное сообщество региона — это свыше 1000 сертифицированных специалистов по более чем 100 компетенциям. В регионе функционируют 8 специализированных центров компетенций.

В прошлом году Башкортостан занял первое место в качественном рейтинге по результатам демонстрационных экзаменов, где 56% участников подтвердили профессиональный уровень, соответствующий мировым стандартам. Регион успешно реализует на своей территории проект «Билет в будущее». Всего на разных профориентационных площадках республики приняли участие более 18 тыс. подростков.

«Мы заинтересованы в развитии отношений с Союзом «Молодые профессионалы» и будем рады принять в Уфе финал национального чемпионата 2021 года и любые другие мероприятия по линии Ворлдскиллс. Республика по праву является одним из ведущих конгрессных центров страны. В планах у нас – создание новых современных площадок, которые были бы идеальным местом для проведения национального финала и стали настоящей точкой роста для всего, что связано с развитием Ворлдскиллс», – сказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Известно, что в 2022 году нацфинал WorldSkills Russia состоится в Санкт-Петербурге. Первенство станет своеобразной тестовой площадкой проведения европейского чемпионата по профессиональному мастерству EuroSkills 2022, который примет северная столица.