Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.23 ↓

EUR 87.40 ↓

20 августа Четверг

Уфа   °

Молния
20.08.20: всего с COVID-19 - 7435, за сутки - 33 новых заражений, выздоровело 6656, количество умерших - 27
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе строительству подземного перехода у Монумента Дружбы мешает частный павильон

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба администрации г. Уфы

В Уфе строительству подземного перехода у Монумента Дружбы мешает частный павильон Фото: пресс-служба администрации г. Уфы

В Уфе строительство нового подземного пешеходного перехода в районе Монумента Дружбы может не завершиться в срок. Проекту препятствует остановочный павильон с киоском со стороны набережной реки Белой.

Его необходимо снести, так как он не соответствует единой концепции новой набережной. Как сообщает пресс-служба мэрии, вопрос сноса объекта решается в судебном порядке.

На сегодняшний день со стороны набережной выход из подземного перехода уже готов. Сейчас рабочие строят туннельную часть пешеходного перехода. В связи с этим ограничено движение транспорта.

В настоящее время временно закрыта проезжая часть по четырем полосам улицы Сочинской на участке от улицы Менделеева до улицы Октябрьской Революции. Движение транспорта осуществляется по четырем полосам улицы Сочинской вдоль Монумента Дружбы с разделением движения автотранспорта по двум полосам проезжей части в двух направлениях. В связи с этим на данном участке улично-дорожной сети затруднено движение автотранспорта.

Строительство нового подземного пешеходного перехода в районе Монумента Дружбы было начато в 2019 году в рамках реконструкции набережной реки Белой. Новый объект строится с целью безопасного доступа на набережную и ликвидации пешеходного светофора, в том числе из-за которого в часы пик наблюдаются пробки.

Строительство должно завершиться в четвертом квартале текущего года. По проекту переход будет иметь три входные группы, две из них с павильонами. Один вход будет со стороны «Монумента Дружбы» и два – со стороны набережной.

ИА «Башинформ»
Теги: подземный переход
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
«Нам надо забирать БСК в свои руки, брать контроль над ним» - глава Башкирии Радий Хабиров
Глава Башкирии Радий Хабиров предложил вернуть республике контроль над «Башкирской содовой компанией» (БСК), увеличив долю республики в уставном капитале
В Сибае начал работу второй всероссийский инвестсабантуй «Зауралье-2020»
Сегодня в Сибае открылся второй всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2020». Основным пунктом деловой программы форума станет пленарное заседан
В Башкирии не все классы будут допущены на торжественные линейки в День знаний
Министерство образования и науки Башкортостана на своем сайте опубликовало методические рекомендации о проведении в 2020 году 1 сентября в школах республ
В этом году жара в Башкирию больше не вернется
Жары этим летом и ранней осенью в Башкирии не предвидится. Согласно прогнозам синоптиков, ближайший теплый день, когда столбики термометров поднимутся вы
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть