Фото: пресс-служба администрации г. Уфы В Уфе строительству подземного перехода у Монумента Дружбы мешает частный павильон Фото: пресс-служба администрации г. Уфы

В Уфе строительство нового подземного пешеходного перехода в районе Монумента Дружбы может не завершиться в срок. Проекту препятствует остановочный павильон с киоском со стороны набережной реки Белой.

Его необходимо снести, так как он не соответствует единой концепции новой набережной. Как сообщает пресс-служба мэрии, вопрос сноса объекта решается в судебном порядке.

На сегодняшний день со стороны набережной выход из подземного перехода уже готов. Сейчас рабочие строят туннельную часть пешеходного перехода. В связи с этим ограничено движение транспорта.

В настоящее время временно закрыта проезжая часть по четырем полосам улицы Сочинской на участке от улицы Менделеева до улицы Октябрьской Революции. Движение транспорта осуществляется по четырем полосам улицы Сочинской вдоль Монумента Дружбы с разделением движения автотранспорта по двум полосам проезжей части в двух направлениях. В связи с этим на данном участке улично-дорожной сети затруднено движение автотранспорта.

Строительство нового подземного пешеходного перехода в районе Монумента Дружбы было начато в 2019 году в рамках реконструкции набережной реки Белой. Новый объект строится с целью безопасного доступа на набережную и ликвидации пешеходного светофора, в том числе из-за которого в часы пик наблюдаются пробки.

Строительство должно завершиться в четвертом квартале текущего года. По проекту переход будет иметь три входные группы, две из них с павильонами. Один вход будет со стороны «Монумента Дружбы» и два – со стороны набережной.