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В Башкортостане прошел гастрономический фестиваль «Гусь и мёд»

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба главы РБ

Фото: пресс-служба главы РБ

В Сибаев в рамках Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье» прошел гастрономический фестиваль под названием «Гусь и мёд». В нем принял участие первый вице-премьер правительства республики Андрей Назаров.

На фестивале были представлены выставка гусей, тематические юрты, где каждый желающий мог продегустировать гусиную, медовую продукцию от местных производителей.

Здесь же были организованы соревнования между лучшими поварами республики, которые состязались в приготовлении блюда из гусиного мяса, а также кулинарные мастер-классы.

Андрей Назаров высоко оценил продукцию, представленную на гастрономическом фестивале, и отметил, что правительство республки будет поддерживать местных производителей с целью дальнейшего стимулирования и развития данного направления.

«Башкирский мёд и башкирские гуси сегодня известны не только в России, но и за ее пределами. Это наши бренды. Но нам надо выводить это на другой уровень с точки зрения масштабов производства и повышения качества», — сказал первый вице-премьер.

ИА «Башинформ»
Теги: фестиваль
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