Фото: следком РБ В Башкирии экс-воспитательница приюта заплатит 8 тысяч рублей за издевательства над детьми Фото: следком РБ

В Уфе бывшая сотрудница приюта, жестоко обращавшаяся с детьми, признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Суд назначил ей штраф в размере 8 тысяч рублей.

Как установлено следствием и судом, в мае 2020 года обвиняемая, исполняя обязанности воспитателя младшей группы в социальном приюте, применяла в отношении малолетних детей недозволенные методы воспитания, допуская жестокое обращение с несовершеннолетними, которые, по ее мнению, нарушали дисциплину. Обвиняемая спровоцировала 4-летнюю девочку ударить 3-летнего мальчика, при этом все происходящее записала на камеру своего мобильного и опубликовала в социальной сети.

Кроме того, обвиняемая заклеила 9-летней воспитаннице рот скотчем, ударила ей по рукам линейкой, угрожала применением в отношении нее насилия, размахивая перед ней удлинителем, при этом, громко кричала на нее и нецензурно выражалась.

В результате преступных действий обвиняемой малолетним воспитанникам причинены физическая боль и нравственные страдания. Обвиняемая признала вину в совершенном преступлении и раскаялась в содеянном. Также в ходе расследования установлено, что обвиняемая была принята на работу без соответствующего образования и не должна была допускаться к работе с малолетними детьми. После выявления преступного факта обвиняемая была уволена с работы за совершение аморального проступка. Директор социального приюта уволен по собственному желанию. Малолетним потерпевшим оказана психологическая помощь специалистами Центра психолого-педагогической медицинской и социальной помощи «Семья».