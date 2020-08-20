Стали известны дни официального празднования Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2021 году

Правительство Башкортостана объявило дни празднования мусульманских праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в следующем году. Нерабочими праздничными днями в республике в 2021 году в связи с праздниками объявляются 13 мая – Ураза-байрам и 20 июля – Курбан-байрам, сообщается на сайте правительства РБ.

Ураза-байрам – исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, известен также как праздник разговения.

Курбан-байрам, праздник жертвоприношения – исламский праздник окончания хаджа. Он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в десятый день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения пророка Ибрагима.