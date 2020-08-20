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20 августа Четверг

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20.08.20: всего с COVID-19 - 7435, за сутки - 33 новых заражений, выздоровело 6656, количество умерших - 27
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Шесть жителей Башкирии находятся в тяжелом состоянии после заражения СOVID-19

ОБЩЕСТВО

В Башкирии, по данным на 20 августа, зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Лечение в стационарах проходят 82 человека, из них шесть находятся в тяжелом состоянии, на ИВЛ — три человека.

Всего зараженных 7 435 человек, на амбулаторном лечении 670 человек, выписано за сутки 69 человек. Всего выписались по выздоровлению 6 656 заразившихся. Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано. Общее количество умерших от коронавируса составляет 27 человек.

Также за сутки в Башкирии зафиксировано 87 случаев заболевания внебольничной пневмонией, выписались — 106.

Всего проведено 720 тысяч 720 исследований, обследован 693 тысячи 731 человек. За сутки провели 7 803 исследования, обследовано 7 630 человек.

ИА «Башинформ»
Теги: здравоохранение
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